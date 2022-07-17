Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz törenine gitmedi!

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen yıl 15 Temmuz’da bakanlıkta Akar’ın katılımıyla tören düzenlemişti. Törende Akar, “TSK ile alakalı herkes bir şey söylüyor, ordubozanlar var, fitne fesat çıkarmaya çalışanlar var” demişti.

Akar ayrıca TBMM’de 15 Temmuz nedeniyle düzenlenen programa da katılmıştı. Buna karşın Akar, bu yıl 15 Temmuz’un yıldönümünde yapılan kamuya açık hiçbir programda yer almadı. MSB de herhangi bir tören duyurmadı.

Bakanlık yalnızca 15 Temmuz’a ilişkin bir anma mesajı yayımladı. İki cümlelik açıklamada “Vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ’cü hainlere fırsat vermeyen kahraman ve fedakâr vatandaşlarımız ile asil milletimizin gerçek evlatları TSK mensuplarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen sivil-asker-polis olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



