Milli Yol lideri Çayır’dan seçim çıkışı ve çerçeve yasa eleştirisi: ‘Seçime ihtiyaç var, ilerleyemiyoruz’

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin konuştu.

Önce adalete ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Çayır siyasi iktidara “Hukukla ülke yönetmediğiniz için hayat pahalılığı aşağı çekilememektedir. Sizin şu an en çok yapmaya ihtiyaç duyduğunuz şey sağdan soldan para toplamak değil. Eğer ülkedeki evrensel hukuku yerel hukuk haline getirirseniz millet rahatlar, yatırımcı rahatlar” uyarısında bulundu.

İktidarı, ülkeyi çok kötü yönetmekle suçlayan Çayır, “Yaptığınız iyi şeyler artık görülmüyor. Sokaktaki fısıltılara kulak açın. Şu an ülke gittikçe korkan insanlardan oluşmaya başladı. Eğer erken seçim gündeme gelmezse dertlerimizin büyüyeceğinin işaretini görüyorum. Demokrasinin temel ögesi sandıktır. Türkiye'nin derhal bir seçime ihtiyacı var. İlerleyemiyoruz” çıkışını yaptı.

"İHANET NASIL SIRADANLAŞTI?"

Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen sürece ilişkin de konuşan Çayır, süreci sert sözlerle eleştirdikten sonra İYİ Parti’den AKP’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’ın genel kurul konuşmasından önce kendisine mesaj attığını belirterek, “Başkanım ihanet yasası hakkında konuşacağım izler misin?" demiş. Ben de izledim, ‘helal olsun’ dedim. Ertesi gün bir baktım AK Parti’ye geçmiş. Ülkeye bak, siyasete bak, siyasetçilere bak. Bir gün önce ihanetti de bir gecede rüya mı gördün? İhanet nasıl sıradanlaştı?” diye konuştu.

"SONU OLMAYAN BİR OYUNUN İÇERİSİNDELER"

Yasanın ‘Amerikan ve işbirlikçilerinin yasası’ olduğunu iddia eden Çayır, “Daha düne kadar parmak sallayarak "PKK ile işbirliği şikayeti" eden kimdi? Kürtler ve Türkler hangi savaşı yaptı da barışacaklar? Şu anda sonu olmayan bir oyunun içerisine girmişler. Ölümlerimizi havai fişekle kutluyorlar. Gözünüz aydın olsun çerçeve yasanın fedaileri” ifadelerini kullandı.

"GAZİLERE UYGULANAN MUAMELE İÇ KARARTIYOR"

Adalet ve hak arayışını sürdüren er gazi ve şehit yakınlarının Ankara Güvenpark’taki eylemlerinin polis tarafından sonlandırılmasına ilişkin ise Çayır, “Gazilere uygulanan muamele iç karartıyor. Tek talepleri durumlarının iyileştirilmesiydi. Ölürken bir şehit mertebesi var. Üstekiyle alttakinin şehitlik mertebesi farklı mı? Cennette bir olanı dünyada nasıl ayırıyorsunuz? Bu siyaset Türkiye'de tam bir üç kağıt işi olmuş. Samimiyetle 4 bin kişinin hakkını iade edin” dedi.

"YAPISAL DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Çayır dış politikaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’na değindi. Çayır, İran'ın da dahil olduğu bir savunma paktı oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu.

Çayır konuşmasının sonunda ise Türkiye'nin yapısal bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.