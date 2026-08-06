Milli Yol Partisi’nden sürece ilişkin referandum çağrısı: ‘‘Terörsüz Türkiye’ ambalajıyla millete zehir içiriyorsunuz’

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın yürüttüğü ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında dün TBMM’ye sunulan ‘çerçeve yasa teklifi’ne tepki gösterdi. Çayır, “Gerçekleri millete ifade eden yok. Milletin gözünü boyuyorlar. Eğer samimiyseniz, eğer bu ülkeyi seviyorsanız, şehitlere, gazilere azıcık saygınız varsa konuştuklarınızı, müzakere ettiklerinizi, yol haritanızı milletle paylaşın da görelim. İyi gördüğünüz, milletin hayrına gördüğünüz, başkalaştırmaya çalıştığınız bu süreci millete soralım” diyerek sürece ilişkin referanduma gitme çağrısında bulundu. Terör ve şiddeti hiçbir toplumun istemeyeceğini belirten Çayır, “Siz ‘Terörsüz Türkiye’ ambalajıyla millete zehir içirmeye devam ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz” dedi.

‘BU ALDATMACAYA RIZA GÖSTERMEMELİYİZ’

Çayır, teklifin cezalarda erteleme öngörmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şu ifadeleri kullandı:

“On yıldır içeride bulunanlar veya on yıl ceza alanlar, adam öldürmemişler, bilmem kundaklama yapmamışlar, bombalamalarda bulunmamışlar, katliam yapmamışlar, infaz yasası onlara ceza ertelemesi getirmektedir. Söyledikleri bu. Peki bu teröristlerin başı olan Abdullah Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun, yarın bir siyasi bir aktör olarak sahada yer alsın diyenler kim? Sizsiniz. Kendinizle çelişiyorsunuz ya. Kimi kandırıyorsunuz? Kendinizle çelişiyorsunuz. Adam örgütün başı. İnsan öldürmeye emir veren kendisi. Bu geçmişi, bu şiddeti başlatan terörist başı. Sen ona ad vereceksin, ona statü vereceksin, ona siyasi bir makam bahşedeceksin, sonra da dönüp ‘biz katilleri affetmiyoruz’ diyeceksiniz. Bu bir milletin gözünü boyama ve aldatmacadır. Bu aldatmacaya hiçbirimizin rıza göstermemesi lazım.”