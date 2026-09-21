Milyonlarca dolar para transferi tespit edilmişti: Fon soruşturmasında 2 yeni gözaltı!

Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği Hamza Kablan da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan gözaltına alındı.