Mısır Çarşısı'ndan manzaralar: 'Nohut ile fasulye de lüks oldu'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 10:09

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, halkın nabzını tutmak ve sorunlarını dinlemek için "Halkın Otobüsü" adını otobüsle İstanbul’da semt semt gezmeyi sürdürüyor.

Tekin bu hafta da Eminönü’nde, Mısır Çarşısı’nda yurttşlarla bir araya geldi. Ciddi bir gıda sorunu ile karşı karşıyayız. "Önümüz bayram. İnsanlar temel gıda ihtiyaçlarını bile alabilecek durumda değil" diyen Tekin, "Daha önce böyle bir dönem hiç yaşanmamıştı. Emekçi, emekli, özellikle asgari ücretli ve asgari ücretin altında maaş alan emekliler başta olmak üzere, gariban ve dar gelirli vatandaşlarımız yok olmakla karşı karşıya. Öyle böyle değil, durum gerçekten vahim. Esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor” diye konuştu.

"TÜİK GELİP BAKSIN"

Ziyaretlerine ilişkin değerlendirme yapan Tekin, "Çeçil peynirinin üzerindeki 125 liralık fiyat etiketini göstererek “Bizim oralarda buna imansız peynir derler. Burada böyleyse markette ki fiyatını siz düşünün! Zeytin, 50 TL, 60 TL. Allah millete kolaylık versin. Benim bir tek ricam var. Özellikle TÜİK, buraya bir gelip baksın. Millet gelip 100 gram peynir alıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) açıklanan rakamları eleştiren Tekin, "İstanbul'un çeperlerindeki yoksul vatandaşlarımızın çoğu, ihtiyaçlarını karşılamak için buraya gelirdi. Gerçekten bu manzarayı görmeniz gerek. Ekonominin nabzının attığı yer olan Eminönü, yurttaşların alışverişe değil, bakmaya geldikleri bir yer haline gelmiş. Vatandaşların hali ortada. Fiyatlara bakamıyorum, kuyumcu dükkânı gibi. 200 liradan aşağı bir şey yok. Paramız pul olmuş. Vatandaş geliyor, tezgâhı izliyor ve gidiyor” eleştirisini yaptı.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vaziyet her geçen gün daha da zorlaşıyor. Tencereler kaynamıyor. Bu millet daha ne kadar dayanabilir ki? Herkesin taşıyabileceği, dayanabileceği bir yük, bir sınır var. Acilen hem de çok acil önlem alınmazsa telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanabilir”

"ERKEN DEĞİL HEMEN SEÇİM"

Cumhuriyet tarihinde böyle bir zam furyasının ilk kez görüldüğüne dikkat çeken Tekin, bu yıl ve geçen yıl Ramazan ortasından bazı ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı:

"Geçen yıl 8 TL olan domates bu yıl 20-25 liraya, kilosu 6 lira olan bulgur 20 TL'ye, 9 liraya satılan yeşil mercimek 25 TL'ye, sivri biberin kilosu 50 TL’yi görürken, fasulye de 45 TL oldu. Yoksulun fukaranın temel gıdası fasulye ve nohut kilosu 40-45 TL’ye çıkmış. Fasulyenin 40 TL olacağı kimin aklına gelirdi. Ak Parti’nin sloganı vardı ya: Hayaldi gerçek oldu. Nohut, fasulye lüks oldu.”

Tekin, tabloyu şöyle yorumladı:

“Milyonlarca asgarî ücretli ve asgari ücretin altında maaş alan emekliyi bir düşünün ne durumdalar. Özellikle yaşamsal önem taşıyan temel ihtiyaçlar başta olmak üzere, çarşı, pazar resmen yangın yeri gibi alev alev yanıyor. Hiç abartısız söylüyorum tezgâhların yakınına dahi yaklaşılır gibi değil. Bu durumun bu hale gelmesine sebep olan iktidara soruyorum? Allah aşkına bu millet nasıl geçinsin? Nasıl ayakta dursun? Hayat mücadelesini nasıl neyle, hangi koşulda versin? Halkımız tane ile sebze meyve almaya başladı. Bu nedenle milletimiz erken seçim değil ‘Hemen Seçim’ bekleyişindedir”