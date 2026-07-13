MİT'ten 'Talip Güler' operasyonu: Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşiklatı (MİT) yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda 2021 yılı öncesinde IŞİD'in “Türkiye vilayeti sorumlusu” Kasım Güler’in kardeşi olduğu tespit Talip Güler’in yakalanmasına yönelik harekete geçti.

NTV'nin haberine göre, sarı bültenle aranan Talip Güler’in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye’ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler’in Suriye’deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere IŞİD sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler’in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.