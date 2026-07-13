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MİT'ten 'Talip Güler' operasyonu: Türkiye'ye getirildi

MİT'ten 'Talip Güler' operasyonu: Türkiye'ye getirildi

13.07.2026 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MİT'ten 'Talip Güler' operasyonu: Türkiye'ye getirildi

MİT, terör örgütü IŞİD'in yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

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Milli İstihbarat Teşiklatı (MİT) yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda 2021 yılı öncesinde IŞİD'in “Türkiye vilayeti sorumlusu” Kasım Güler’in kardeşi olduğu tespit Talip Güler’in yakalanmasına yönelik harekete geçti.  

NTV'nin haberine göre, sarı bültenle aranan Talip Güler’in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye’ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler’in Suriye’deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere IŞİD sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler’in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.

İlgili Konular: #IŞİD #Milli İstihbarat Teşkilatı

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