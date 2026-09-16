Motorin 100 lirayı aşacak! Özgür Özel'den sert tepki: YENİ Parti'nin önerisini duyurdu!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada motorin fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Yurttaşlarımız; Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşmış olacak. Bu 100 liranın 20 lirası ÖTV ve KDV’den oluşacak. 2009’da tedavüle giren 100 liralık banknotumuz, o gün 40 litre mazot alıyordu. Bugün aynı 100 lira, sadece 1 litre mazot alacak. Sayın Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde, “Gabar’da günlük 100 bin varillik petrol bulunduğunu” müjdelerken mazotun litresi 20 liraydı. Bugün 100 lirayı geçecek. Mazota gelen zam, pompada kalmayacak.

Meyve-sebzeden okul servisine kadar, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacak. Mutfaklarda et değil, daha fazla dert kaynayacak. Artık vatandaşın bu yükü taşıyacak takati kalmamıştır. YENİ Parti olarak önerimiz; acil olarak akaryakıttaki vergilerin kaldırılmasıdır. Dünyanın en yüksek faizlerini öderken, yollara ve köprülere fahiş garanti bedelleri aktarırken hesap yapmayanların eli, sıra vatandaşa geldiğinde titremeyecek. Giderayak millete daha fazla zulmetmeyin, gerekli adımları atın. Zaten YENİ Parti iktidarında bu adaletsizlik kökünden çözülecek.”