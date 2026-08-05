Muhalefet çerçeve yasaya ne diyor? Aceleye ve çelişkilere eleştiri, barışa destek

Yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’e gelmesi beklenen Çerçeve Yasa teklifi sonunda TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Muhalefette sadece İYİ Parti, sürecin başından beri sürece destek vermediğini net bir şekilde belirtti. İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na yapılan başvuruda yasa teklifinin sahiplerine iade edilmesi istendi. İYİ Parti’nin başvurusunda teklifin anayasaya aykırı olduğu belirtilerek “Gazi Meclis; aziz milletimize yönelik her türlü alçak teşebbüse girişmiş olan hain bir terör yapılanmasının, yasama faaliyeti adı altında meşrulaştırılacağı bir zemin değildir” denildi. İYİ Parti, yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Meclis’te sert protestolar yapmayı planlıyor.

DEM PARTİ İMZAYI ATTI GENİŞLETİLMESİNİ İSTEDİ

DEM Parti ise, daha geniş kapsamda düzenlemeler beklese de Çerçeve Yasa’ya imza verdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM Genel Kurulu’nda yasa teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada önemli bir adım atıldığını belirterek “Atmış olduğumuz adımların devamı umarım gelir. Bütün eksiklerine rağmen önemli bir adım atıldığını biliyoruz” dedi.

YENİ PARTİ ÇELİŞKİLERİ VURGULUYOR

Yeni Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğu, Özgür Özel hakkındaki hazırlanan son fezleke, belediyelere süren operasyonlar gibi durumları örnek göstererek süreçteki çelişkiye dikkat çekti. Kurmaylar, silah bırakanların siyaset yapması gibi konular konuşulurken kendilerine yapılan operasyonlara tepki göstererek “Bu gibi durumlar toplumda sürece karşı soru işaretleri yaratıyor. Güvensizlik veriyor. İktidarın zihniyetini gösteriyor. Kendileri için bir şey yapmaya çalıştığını düşündürüyor. Ortada tüm partilerin imzaladığı demokratikleşme adımları vardı. Bunlar konusunda adım atılmıyor” dedi.

''ESKİ KAYGILARI TETİKLİYORLAR''

Bunun yanında Çerçeve Yasa’nın Meclis’e getirilme şeklini de eleştiren kurmaylar “Önceden görmediğimiz, katkı sağlayamadığımız bir süreç oldu. Hem ortak bir çalışma isteniyor hem de bir çalışma görüşmesi yapılmıyor, taslak paylaşılmıyor. Kendi milletvekilleri bile teklifi görmeden imzalıyor. Bunlar doğru işler değil. Ayrıca Meclis kış dönemi boyunca çalıştırılmıyor. Şimdi kapanmaya gelmişken acele bir iş yapılıyor. Bu da şeffaf bir şekilde olmuyor. Toplum bunu daha önce Dolmabahçe Mutabakatı’ında yaşamıştı. Bu süreçte halkın eski kaygılarını tetikleyecek bir şeyler yapılmamalı” görüşünü paylaştı. Buna karşın kurmaylar “toplumun barış beklentisi nedeniyle yasal düzenlemelere komisyon ve genel kurul aşamasında destek vermeye hazır olduğunu” belirtti. Yeni Parti bu sebeplerle yasa teklifine imza vermedi.

''DEMOKRATİKLEŞME UNUTULMAMALI''

Yeni Yol Grubu da teklifin Meclis’e sunuş şeklini ve taslağın paylaşılmamasını eleştirdi. Ancak yasal düzenlemelere yapıcı katkı vereceğini belirtti. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “İmzaya açılmış bir yasanın kamuoyuyla ve milletvekilleriyle bile paylaşılmaması sorun” dedi. Kaya, son dönemde belediyelere süren operasyon ve hazırlanan fezlekeler için de “Sürece olan güveni ve inancı zayıflatan gelişmeler. Ekim ayında Meclis yeniden açılınca demokratikleşme adımları gündeme gelmelidir. Bunun için biz de çalışacağız” ifadelerini kullandı. Yeni Yol Grubu’ndan bazı milletvekilleri de Çerçeve Yasa’ya imza verdi.

BUTLAN CHP’Sİ DESTEK VERDİ

Butlan yönetimindeki CHP de Çerçeve Yasa’ya imza verdi. CHP Grubu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Teklifin terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesi, silahların tamamen devreden çıkması, bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve demokratik siyasetin güçlenmesiyle birlikte cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandığı yeni bir dönemin kapılarınınaralanmasına vesile olabileceği değerlendirilmiştir. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, gerek Adalet Komisyonu’nda gerekse Genel Kurul’da; toplumsal barışın, hukukun üstünlüğünün, demokratik siyaset anlayışının ve milletimizin ortak geleceğinin güçlendirilmesi için gerekli gördüğümüz tüm düzenlemeleri kararlılıkla savunacağız” denildi.

HÜDA PAR İMZALADI, YRP İMZA VERMEDİ

HÜDA PAR vekilleri de yasaya imza verirken Yeniden Refah Partisi teklife imza vermedi.

ÇERÇEVE YASA GÜNDEMİ KİTLEDİ

Meclis, Çerçeve Yasa’nın genel kurula gelmesini beklerken, salı günü genel kurulda yapılan oturum yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gündemdeki konular görüşülemeden kapandı. Genel kurulun bugünkü oturumunda söz alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’in yasayı bekleme sürecini eleştirdi. Türkiye’nin gerçek gündeminin Meclis’te konuşulamadığını söyleyen Başarır “Burada olan milletvekili üç saat sonra hangi konuyu görüşecek bilmiyor. Ama çok önemli sorunlar var. Yoksulluk, gelir adaletsizliği, işsizlik, güvencesiz çalışma, eğitimde fırsat eşitsizliği, adalete yönelik güven sorunu, bunların hiçbiri konuşulmadı. 7 gün sonra Meclis kapanacak, herkes bekliyor” dedi. İktidar sıralarına çöpten yemek toplayan bir babanın fotoğrafını gösteren Başarır “Ankara’nın göbeğinde bir baba, Cebeci postanesinin dibindeki çöpten topladığı yemeği yiyor. Bu Meclis’in sorunu budur. Ama maalesef bunlarla ilgili konuşulan hiçbir şey yok. Gerçek gündemi konuşalım” ifadelerini kullandı.