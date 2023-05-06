Muharrem Erkek: Toplumda değişim talebi var

Yayınlanma: 06.05.2023 - 23:26

Güncelleme: 06.05.2023 - 23:26

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs genel seçimlerine yönelik geri sayım sürerken, Millet İttifakı milyonlarla birlikte Maltepe’de Büyük İstanbul mitingini gerçekleştirdi.

Mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları kaydetti:

"Toplumda büyük bir değişim talebi var. Soğuk var, yağmur var ama yüzbinler Maltepe Meydanı'nda. Bay Kemal'in Adalet Yürüyüşü devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu meydanda milyonlarla birlikte bir Adalet Mitingi gerçekleştirmişti. Toplumda büyük bir adalet talebi var. İnsanlar mahkeme salonlarında adalet istiyor, toplumsal adalet istiyor, fırsat adaleti istiyor, gelir dağılımında adalet istiyor. Gençler liyakat ve adalet istiyor. Bunu getirecek kişi de Bay Kemal'dir. Onun için Maltepe'de büyük bir heyecan ve coşku var. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyoruz. Kazanıyoruz. 15 Mayıs günü çok güzel bir güne uyanacağız. Yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek"

SOYLU'NUN "MAĞLUBİYETLERİNE BAHANE BULUYORLAR" AÇIKLAMASINA YANIT

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paralel yapıları çok iyi bilir. Çok da seviyor herhalde. Paralel yapılar kuruyor yine içişleri bakanlığının içerisinde. Onun seçim sonuçlarını anlık takip etmek gibi bir görevi yok. Yasalar ona böyle bir görev vermiyor. Yetki gaspı yapıyorlar farkında değiller. Demokrasilerde seçimleri seçim kurullarıyla birlikte siyasi partiler yürütür. Başka herhangi bir organın yasal yetkisi ya da görevi yoktur. Siz asayişten ve güvenlikten sorumlusunuz o kadar. Sandık sonuçlarını takip edemezsiniz, veri modülleri oluşturamazsınız. Onun için bu işleri bıraksın. Kaybedeceklerini görüyorlar, darbe sözleri ediliyor. Sen niye seçim sonuçlarını anlık olarak takip etmek istiyorsun kaybedeceğini görünce başka planların mı var? Halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramaz biz zaten tek adam rejimine son vermeyi amaçlıyoruz. Demokratik hukuk sistemini tesis etmeyi, bu partizanlığa son vermeyi amaçlıyoruz. Zaten bütün bakanlar milletvekili adayı AKP'den. Bir ile seçim çalışması yapmaya, siyasi propaganda yapmaya gidiyorlar, bakan olarak gidiyorlar. O kadar ucube bir sistem ki... Bu sistemi değiştireceğiz. Hep birlikte değiştireceğiz."

GENÇLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

"Ben özellikle gençlerden, gençlerin tamamından sandığa gitmelerini istiyorum. Kendi geleceklerini kursunlar. Gençlerin sandığa gitmesi çok önemli çünkü her şeyi çok daha iyi görüyorlar. Güzel günler bizleri bekliyor."