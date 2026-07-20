Muharrem İnce'den 'cenaze fotoğrafı' tartışmasına tepki

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, 88 yaşında hayatını kaybetti. Olcay Baykal, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ

Cenazeye katılan bir başka isim olan Muharrem İnce'nin, cenazede Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutması ise sosyal medyada dikkat çekti.

Görüntüler üzerinden yapılan yorumların ardından İnce, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı:

"Eski Genel Başkanımız rahmetli Deniz Baykal’ın kıymetli eşi Olcay Baykal’ın cenazesine; Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel ve birçok eski yeni CHP yöneticisi milletvekili katıldı. Buradan bir kare fotoğraf çekip siyasi analiz yapmak ahlaksızlıktır! Cenazede saf tutulur, sağında solunda kim var bakmazsın.

Müteveffaya son görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş müminler dualarını eder ve dağılırlar. Kendini muhalif zanneden kimilerinde akıl kalmamış, ahlak kalmamış, izan kalmamış. Cenaze namazında kimin kiminle yan yana saf tutacağına ilişkin bir protokol mü var? Cahiller!"