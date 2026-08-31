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Muharrem İnce'den 'YENİ Parti' açıklaması: 'Daha başka yere gitmem'

Muharrem İnce'den 'YENİ Parti' açıklaması: 'Daha başka yere gitmem'

31.08.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muharrem İnce'den 'YENİ Parti' açıklaması: 'Daha başka yere gitmem'

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YENİ Parti'ye geçmeyeceğinin işaretini "Ben hayatım boyunca CHP’liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem" diyerek verdi.

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2021 yılında CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran ancak Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, YENİ Parti’ye geçmeyeceğinin sinyalini verdi. 

Balıkesir’de CHP il başkanlığında düzenlenen programda konuşan İnce, başka bir partiye geçme niyetinin olmadığını ifade etti.

Konuşması sırasında Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt’u da ağır sözlerle hedef alan İnce, “Bana laf çakmış. Ya Cemal sen 2018’de Tayyip kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya!" ifadelerini kullandı.

"DAHA BİR YERE GİTMEM"

Enginyurt’un MHP’den ihraç edilmesinin ardından sırasıyla önce Demokrat Parti'de ardından CHP'de siyaset yaptığını hatırlatan İnce “Demokrat Partili oldun, CHP’li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen” ifadelerini kullandı.

İnce, “Bak ben hayatım boyunca CHP’liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar. Onda da CHP’den istifa edip başka yere gitmedim, kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir” diye konuştu.

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