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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Hepinize selamı var'

Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Hepinize selamı var'

16.08.2026 16:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Hepinize selamı var'

CHP'li Muharrem İnce, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. İnce, "Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var" dedi.
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CHP'li Muharrem İnce, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran İnce, İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösterdi.

"510 GÜNDÜR HÜKÜMSÜZ TUTSAK..."

İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu 734.400 dakikadır zindanda ve “Zindanda dakika farksızdır aydan” 510 gündür hükümsüz tutsak! “Haberin var mı taş duvar?” Bugün kendisini ziyaret ettim. Hepinize selamı var."

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