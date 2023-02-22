Muharrem İnce: İnsanlarımız ölüme terk edilmiş

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Kahramanmaraş Haydar Aliyev Bulvarı'nda, tek bir ekibin bile uğramadığı binaların olduğunu belirtti. İnce, "İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 18:55
Muharrem İnce: İnsanlarımız ölüme terk edilmiş
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Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerle sarsıldı. 11 kenti vuran depremlerde on binlerce kişi evsiz kaldı.

AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haydar Aliyev Bulvarı'nda bir binanın enkazından görüntü paylaştı. 

İnce, depremin 17. gününde henüz tek bir ekibin bile uğramadığı binaların olduğunu dile getirdi. İnce, paylaşımına, "Kahramanmaraş Haydar Aliyev Bulvarı'ndayım. Bugün depremin 17. günü ve hala tek bir ekibin bile uğramadığı binalar var. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor" notunu düştü.


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