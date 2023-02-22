Muharrem İnce: İnsanlarımız ölüme terk edilmiş
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Kahramanmaraş Haydar Aliyev Bulvarı'nda, tek bir ekibin bile uğramadığı binaların olduğunu belirtti. İnce, "İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor" dedi.
Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerle sarsıldı. 11 kenti vuran depremlerde on binlerce kişi evsiz kaldı.
AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haydar Aliyev Bulvarı'nda bir binanın enkazından görüntü paylaştı.
İnce, depremin 17. gününde henüz tek bir ekibin bile uğramadığı binaların olduğunu dile getirdi. İnce, paylaşımına, "Kahramanmaraş Haydar Aliyev Bulvarı'ndayım. Bugün depremin 17. günü ve hala tek bir ekibin bile uğramadığı binalar var. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor" notunu düştü.
Kahramanmaraş Haydar Aliyev Bulvarı'ndayım. Bugün depremin 17. günü ve hala tek bir ekibin bile uğramadığı binalar var. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor. pic.twitter.com/SCkTds2lKi— Muharrem İNCE (@vekilince) February 22, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlatla evliliğe iptal kararı
- Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
- Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Kuzey Anadolu fay hattında endişelendiren tablo
- Seçimler için bir tarih öne çıktı, slogan belli
- Kızılay neden çadır üretemiyor?
- 115 milyar TL nerede?
- 'Seçimi YSK'ye erteletmek istiyorlar'