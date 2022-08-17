Muharrem İnce'den 'seçim gecesi' açıklaması: 'Adam kazandı' sözlerine açıklık getirdi
24 Haziran seçimlerindeki 'adam kazandı' açıklaması nedeniyle eleştiri konusu olan Muharrem İnce, "Adam 2018’de Muharrem İnce tarafından ilk kez sallandı. Adam kazandı değil sallandı. 20 seçim kaybetmişler ‘Adam kazandı’ lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adamı kazandırdınız ilk kez ben salladım" dedi.
24 Haziran 2018'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP tarafından aday gösterilen Muharrem İnce, basın toplantısı düzenledi.
İnce, seçim güvenliği ve seçim sürecine yönelik açıklamalarının yanı sıra "adam kazandı" ifadelerine de açıklık getirdi.
Seçim gecesi; Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan, Hasan Akgün ile birlikte yaklaşık 50- 60 kişi birlikte olduklarını belirten İnce, “Ben bu kadar anlattım inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. Seçim gecesi neredeymişim açıklayalım” dedi ve şöyle devam etti:
"Sen bunu yapamazsın. Patronun parayı keser. Merdan bunu yapamaz, diğer haber kanalları onu da çağrısın, CHP vekillerini de beni de çağırın, seçim gecesini konuşalım. İftira atmaktan vazgeçin insanlara. Hodri meydan. Bu arkadaşlarla birlikte çıkmak istiyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan, yüzde 99 İnce'nin anlattıkları doğrudur dedi. Tele1, HalkTv, CNN, Fox... Kim istiyorsa, günün 24 saati... Benim çözümüm bu. Bir daha da iftira atma, yiyorsa çağıracaksın konuşturacaksın.
Gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. O kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum, sen maaşlı bir adamsın. Sormayacağım bunları, belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım. Bana soru soruyor, ben derdimi anlatamıyorum. Böyle gazetecilik olur mu! Senin iktidar medyasından ne farkın var?"
"ADAM 2018'DE İNCE TARAFINDAN İLK KEZ SALLANDI"
İnce, İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "adam kazandı" mesajına da açıklık getirdi.
İnce, "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! Adam 2018'de İnce tarafından ilk kez sallandı. 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar, ilk kez ben salladım” ifadelerini kullandı.
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