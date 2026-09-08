Muhittin Böcek ile oğlunun tahliye talebi reddedildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek katıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Duruşmada tanıklar dinlendi. Bir kuyumcuda satış danışmanı olarak çalışan Ahmet P., Serkan Ç. tarafından iş yerine getirilen ve Gökhan Böcek’e ait olduğu belirtilen önce 2 milyon 300 bin, daha sonra yaklaşık 4 milyon 350 bin lira için “altın bozdurma” işlemi karşılığında evrak düzenlendiğini öne sürdü.

Ahmet P., söz konusu paraların Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile Nurhak E.’ye gönderildiğini iddia etti.

Tanık Fatih A. ise Serkan Ç.’nin şubat ve mayıs aylarında getirdiği paraları teslim alıp saydıktan sonra kasaya verdiğini anlattı.

Tutuksuz sanık Serkan Ç. de 2,5 milyon lira değerindeki dövizi mağaza poşetiyle, ikinci seferdeki 4 milyon 350 bin lirayı ise bavulla götürdüğünü söyledi.

“MUHİTTİN BÖCEK’İN OĞLU OLDUĞUM İÇİN TUTUKLANDIM”

Mustafa Gökhan Böcek, yaklaşık 13 aydır tutuklu olduğunu belirterek hakkındaki suçlamalara ilk günden itibaren yanıt verdiğini söyledi.

Böcek, tahliyesini talep ederek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 13 aydır tutukluyum. Muhittin Böcek’in oğlu olduğum için tutuklandım. Çocuğumdan, eşimden, ailemden ayrıldım. Çocuğum 9 aylıktı, 22 aylık oldu. Oğlumun hayatındaki bu süre neredeyse ömrünün yarısı.”

Kaçma veya delil karartma ihtimalinin kalmadığını savunan Böcek, adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesini istedi.

“İFTİRA VE UYDURMALARLA UĞRAŞIYORUM”

Muhittin Böcek de 5 Temmuz 2025’ten bu yana adli sürece şeffaf biçimde katkıda bulunduğunu savundu.

Yaklaşık 15 aydır tutuklu olduğunu belirten Böcek, şunları söyledi:

"Tutuklu olmamı son günlerde fırsat bilenlerin iftira ve uydurmalarıyla uğraşıyorum. Anayasal haklarım ihlal ediliyor. Biz devlete ve adalete emanetiz.”

Sağlık durumunun da dikkate alınmasını isteyen Böcek, “Hayatım boyunca yanlış yapmadım. Belediyemi kamu zararına uğratmadım. 6 dönem başkanlığım süresince 10 gün izin almadım. Ömrümü hemşehrilerime adadım” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE ÇIKMADI

Savunmalar ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek’in tahliye taleplerini reddetti.

Baba ve oğlun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.