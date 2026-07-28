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'Muhittin Böcek' soruşturması: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu gözaltına alındı

'Muhittin Böcek' soruşturması: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu gözaltına alındı

28.07.2026 15:56:00
Güncellenme:
DHA
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'Muhittin Böcek' soruşturması: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., belediyeyi hedef alan soruşturma kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'yi, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

T.G., sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı.

Merkezde yapılan ayrıntılı aramalarda, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

İlgili Konular: #Antalya Büyükşehir Belediyesi

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