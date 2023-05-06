Murat Ağırel, Millet İttifakı'nın İstanbul mitingini değerlendirdi

Yayınlanma: 06.05.2023 - 23:22

Güncelleme: 06.05.2023 - 23:22

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs genel seçimlerine yönelik geri sayım sürerken, Millet İttifakı milyonlarla birlikte Maltepe’de Büyük İstanbul mitingini gerçekleştirdi.

Mitinge ilişkin açıklamalarda bulunan gazetemiz yazarı Murat Ağırel,

"Seçimlere yakın yapılan bu tür mitinglerim amacı oy toplamak değil aksine tabanındaki heyecanı yükselterek seçimlere coşkulu girilmesini sağlamaktır. Meydana girip insanlara konuştuğumda gördüğüm şuydu: İnanılmaz bir coşku var. İlk defa şunu gördüm, herkes inanıyor. Ben onlara 'Seçim ikinci tura da kalabilir, kazanılmasa da mücadele devam edecek' dediğimde herkes 'Hayır ilk turda kazanacağız' dedi. Şu an Millet İttifakı'nın tabanı bürokrasiye siyasetçilerden daha fazla inanır durumda." ifadelerini kullandı.

Ağırel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bir halk tek adamdan bıktı. Tek adam sisteminin çıkarmış olduğu bakanlar ve milletvekillerinin ne kadar liyakat sahibi olmadığını gördü. Dolayısıyla toplum, Millet İttifakı'ndan çok büyük beklenti içerisinde. Bu beklentilerin en başında da ekonomi geliyor. Cumhur İttifakı seçimlerde kaybedecekse bunun en büyük sebebi yürütemediği ekonomidir. Ancak şu saatten sonra bırakın ekonomi bakanını, Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının haricinde açıklanacak herhangi bir isim hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü herkes tek bir şeye inanmış: Aydınlık."