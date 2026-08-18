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Murat Karayalçın, Meclis'te Özgür Özel'i ziyaret etti: 'Merhaba demek için geldim'

Murat Karayalçın, Meclis'te Özgür Özel'i ziyaret etti: 'Merhaba demek için geldim'

18.08.2026 17:35:00
Güncellenme:
ANKA
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Murat Karayalçın, Meclis'te Özgür Özel'i ziyaret etti: 'Merhaba demek için geldim'

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Karayalçın, ziyarete ilişkin "Kucaklamaya geldim. Sadece merhaba demek için geldim. Bir çalışma yaptık Yunus Bey ile tüzük konusunda. Onun için gelmiştim. Gelmişken merhaba diyeyim dedim" diye konuştu.
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Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de yapacağı MYK toplantısına başkanlık etmek üzere Meclis’e geldi.

Özel, A takımıyla bir araya gelmeden önce eski SHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ile bir süre görüştü.

"KUCAKLAMAYA GELDİM"

Karayalçın ziyaretin çıkışında, basın mensuplarının "Ziyaretinizin bir gündemi var mıydı" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Kucaklamaya geldim. Sadece merhaba demek için geldim. Bir çalışma yaptık Yunus Bey ile tüzük konusunda. Onun için gelmiştim. Gelmişken merhaba diyeyim dedim."

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