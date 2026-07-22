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Murat Ongun, CHP'den istifa etti: 'Bu 2 saldırı alçakça ve haince...'

Murat Ongun, CHP'den istifa etti: 'Bu 2 saldırı alçakça ve haince...'

22.07.2026 12:58:00
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Haber Merkezi
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Murat Ongun, CHP'den istifa etti: 'Bu 2 saldırı alçakça ve haince...'

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Ongun istifa açıklamasında, mutlak butlan yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na istifasını sunan Ongun, açıklamasında mutlak butlan yönetimine tepki gösterdi.

Ongun, "Ankara'da butlan sözcüsü, Sn. İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini 'Susma Hakkını Kullandı' diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu 2 saldırı da alçakça ve haincedir" ifadelerini kullandı.

Ongun istifa sözlerini, "Yüzbinlerce CHP üyesi de, umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir" ifadeleriyle sonlandırdı.

"İMAMOĞLU ADINA..."

Murat Ongun'un istifa açıklaması şu şekilde:

"Bu zor dilekçeyi yazarken Metin Altıok'un mısrası dilimde dolanıyor. "Susuyorum, sustukça yüreğim küfleniyor" Yüreğimin küfünü bu istifa dilekçesiyle, silip atıyorum.

Parti üyeliğimden istifa ediyor ve bu istifa metnini üzülerek Türkiye'nin en başarılı ilçe örgütüne gönderiyorum.

CHP'ye hizmet, birilerinin övünç nişanesi yaptığı gibi salt zaman meselesi değildir. Başarı meselesidir. Milyonlarca CHP'linin onyıllardır beklediği başarıları, Beylikdüzü CHP örgütü ve lideri Sayın Ekrem İMAMOĞLU bu parti mensuplarına yaşatmıştır.

Hal böyleyken; Ankara'da butlan sözcüsü, Sn. İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini "Susma Hakkını Kullandı" diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu 2 saldırı da alçakça ve haincedir. Bu ifade bu kararın müelliflerini de tasvir etmektedir.

Eşek dili yemedim ki, sesim çıkmasın. Bu dilekçeyle gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum. Yüzbinlerce CHP üyesi de, umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir."

NE OLMUŞTU?

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ile yeni parti kararını duyurmuştu. Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #murat ongun

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