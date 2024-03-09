Murat Yetkin yazdı: İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz

Yerel seçimlere sayılı günler kala; İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları siyaset gündeminde geniş yankı bulmaya devam ediyor. Gazeteci Murat Yetkin, 'İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz'i yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:42
Murat Yetkin yazdı: İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
Abone Ol google-news

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. 

Bu süreçte İYİ Parti'nin hamleleri ve genel başkan Meral Akşener'in açıklamaları da konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak gazeteci, yazar Murat Yetkin, "İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir" değerlendirmesini yaptı.

"AÇIKÇA SAF BELİRLİYORLAR"

Yetkin, İYİ Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Kürt seçmenden oy beklemeyen partiler arasına katıldığını belirterek, "İYİ Parti’ninki Kürt seçmen üzerinden faullü siyaset sayılmaz, o açıdan bir ikiyüzlülük sergilemiyor, açıkça saf belirliyorlar. Ancak İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir. İYİ Parti Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir" diye yazdı.

"YÜZDE 10'U GEÇMELERİNE BAĞLI..."

Yüzde 10 alamayan partilerin belediye meclislerine üye vermesinin mümkün görünmediğini kaydeden Yetkin, "Daha önceki seçimde örneğin İstanbul’da CHP listesinden gösterildikleri için İYİ Partililer Büyükşehir ve ilçelerde belediye meclislerinde yer alabilmişti. Dolayısıyla İYİ Partililerin belediye meclislerinde yer alması o seçim bölgesinde yüzde 10’u geçmelerine bağlı görünüyor" ifadelerini kullandı.


Meral Akşener haberleri İyi Parti haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti’nin adayı seçime giremiyor

İYİ Parti’nin adayı seçime giremiyor
İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı

İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı
İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sokak röportajında Erdoğan’ı eleştirdi, gözaltına alındı: 'Sana gıcık olduk'

Sokak röportajında Erdoğan’ı eleştirdi, gözaltına alındı: 'Sana gıcık olduk'
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'

Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!
Seçil Erzan 4. kez hâkim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi

Seçil Erzan 4. kez hâkim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması

Burcu Köksal’dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!