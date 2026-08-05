Müsavat Dervişoğlu: 'Bu yasada tarif edilen ikinci cumhuriyettir'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla yürüttüğü sürece ilişkin hazırlanan 'çerçeve yasa' ile ilgili ''Bu yasayla tarif edilen ikinci cumhuriyettir. Bir de yasanın altına imza atarken poz veriyorsunuz. Siz sevre imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz'' ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''1 yıl 9 aydır milletimizden kaçırılan her adımı kayda geçirdik. Cumhuriyete karşı kalkışmada görüyoruz ki içeriği ve usulü ile kalkışma süreci tam olak karşımızda.

Bu metinin arkasında kim var? Kim yol gösteriyor. Süreç başladığından beri onu söylüyoruz.

"TARİF EDİLEN İKİNCİ CUMHURİYETTİR"

Bu arada tarif edilen ikinci Cumhuriyettir. Bu yasayla tarif edilen ikinci cumhuriyettir. Bir de yasanın altına imza atarken poz veriyorsunuz. Siz sevre imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz.

Bugün tartıştığımızı şey kanun teklifi değil. İktidarın devlet kurumlarını ne adına nerede işlettiğidir.

"ALLAH'TAN DA MI KORKMUYORSUNUZ?"

Milletvekilinin bilmediği metni İmralı nereden biliyor? diye sorduk. Cevap veremediler. Önlerine metin kondu imzalıyorlar. Sonrada kendilerine milletin vekili diyolar. Vicdan bunun neresinde kuldan utanmıyorsunuz da Allah'tan da mı korkmuyorsunuz?

Milletvekili görmediği belgeye imza atarak yaşatmak istedikleri rejimi kökleştirmeye çalışıyorlar. Milletin gemenliğini ayaklar altına alıyorsunuz. İnsanlık tarihinde devlet kurmuş tek meclisi bir zani istiyor diye size çiğnetmeyeceğiz.

Milletimizin iradesini son ana kadar size harılatacağız. O imza atan vekillere tekrar soruyorum. Neye hizmet ediyorsunuz? İtirazınız yok mudur? Endişeniz yok mudur? Dün suç saydıklarınız bugün kualisyona dönüşmektedir.

Evlatlarınıza bırakmak istediğiniz miras bu mudur? Öcalan'a ulakçılık yapmak, caninin yol haritası ile devlete güzergah tayin etmek midir!?

"PJAK'IN SİLAHLANDIĞINA DAİR CİDDİ İHTİHBARATLAR GELİYOR"

PJAK'ın silahlandığına dair ciddi ihtihbaratlar geliyor. Yarın sahip olabileceği kapasiteye göre hareket etmek gerekir.

"MİLLİ NAMUSUN ÖLÇÜSÜ OLAMAZ"

Bir de terörün 50 yıllık maliyetinden söz edyorlar. Türk milleti ne yapacaktı? Biz ona bedel ve sorumluluk diyoruz. Ekonomiyi yıkan devletin, kurumlarını taruman eden yönetim anlayışının yanında devede kulak kalır. Milli namusun ölçüsü olamaz. Kimse bir teraziye koyamaz.

Suça sürüklenen çocuklar... Sizin iktidarınızda büyüdü bu çocuklar, 25 yıldır yaptıklarınızın aynasıdır. Suç ekonomisinin sonucudur. PKK'da bunan gelir sağlayan yapıların en önemlisi. Şimdi o teröristlerin binlercesini af diyeler sokaklara salacaklar.