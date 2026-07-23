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Müslim Sarı'dan Devlet Bahçeli'ye 'hazine yardımı' tepkisi

Müslim Sarı'dan Devlet Bahçeli'ye 'hazine yardımı' tepkisi

23.07.2026 17:25:00
Güncellenme:
ANKA
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Müslim Sarı'dan Devlet Bahçeli'ye 'hazine yardımı' tepkisi

Mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılmasının etik olacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin içinden yeni bir parti çıkıyor. 2026 yılında Hazine'den CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" şeklinde açıklama yapmıştı. 

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yanıt verdi. Sarı, Bahçeli’nin açıklamasına, "Aynı 'etik' yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz" diyerek tepki gösterdi.

"KENDİSİNE SORMAK GEREKİR"

Müslim Sarı'nın açıklaması şu şekilde:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı Hazine yardımına ilişkin 'etik' uyarısında bulunmuş.

Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı 'etik' yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?"

NE OLMUŞTU?

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, salı günü düzenlediği CHP’nin Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını bildirmişti.

CHP'den ayrılacağını duyurduğu Grup Toplantısı'nda Özgür Özel, yeni partide yalnızca milletvekillerinin yer alacağını belirtirken CHP'de yaşanacak istifalar ile yeni partinin TBMM'de ana muhalefet partisi olacağını açıklamıştı.

CHP'de 90'a yakın milletvekilinin istifa ederek yeni partiye geçeceği tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #Bahçeli #Müslim Sarı

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