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Müslim Sarı'dan 'Eyüpsultan' açıklaması: 'Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez'

Müslim Sarı'dan 'Eyüpsultan' açıklaması: 'Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez'

2.10.2026 09:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müslim Sarı'dan 'Eyüpsultan' açıklaması: 'Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez'

Butlan CHP'sinin sözcüsü Müslim Sarı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alındığı operasyon üzerine "Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez" dedi.
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CHP'deki mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sarı, şunları kaydetti:

"Dün Mersin’de belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından, bu sabah da Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı. Fon krizi her gün yeni gelişmelerle büyüyor. Soruşturmada adı geçen isimlere uygulanan tedbirlerle, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik gözaltı işlemleri arasındaki fark ise giderek daha belirgin hale geliyor."

"Belediye başkanlarının art arda gözaltına alınması, hukukta eşitlik ve ölçülülük tartışmasını büyütüyor" diyen Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez. Dün Mersin’de dile getirdiğimiz itiraz bugün Eyüpsultan’da da geçerlidir: Adalet herkese aynı şekilde uygulanmalıdır. Kişiye göre hukuk olmaz. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen hakkındaki süreci yakından takip ediyoruz."

İlgili Konular: #Mithat Bülent Özmen #Eyüpsultan Belediyesi

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