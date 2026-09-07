Mustafa Balbay o sözlerine açıklık getirdi: 'Her birinin ötekinden daha kötü olduğunu anlatıyorum'

Gazetemiz yazarı ve eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, TV100'de katıldığı bir programda Türkiye'nin siyasi gündemi, üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Balbay söz konusu değerlendirmede "Hiç dilemiyorum tabii ki, CHP kapatılsa herkes bir araya gelir yeni bir planlama yapılırdı" ifadelerini kullandı.

Balbay'ın ifadeleri 'CHP kapatılsın' şeklinde bağlamında koparılıp hedef gösterilmesi üzerine sözlerine açıklık getirdi.

Balbay şunları söyledi:

"Kesinlikle, yani 'CHP kapatılmalı, kapatılırsa daha iyi olur'... Mümkün değil. Oradan bile geçmedi benim değerlendirmelerim.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve belediyelere yönelik operasyonların başından beri buna karşı çıktım. Herkesi yargılayabilirsiniz ama tutuklu yargılamaya hayır dedim.

Ben her birinin ötekinden daha kötü olduğunu anlatıyorum. Kapatmak çok beter, butlan çok beter.

Benim bütün mücadelem ve 68 kitabım ortada; demokrasinin dışında bir şey istemem mümkün değil. CHP'nin kapatılmasını bırakın, böyle bir şeyin etrafımda dillendirilmesini bile istemem mümkün değil.

O akşam konuyu net anlatmak için, en kötü durumda bile bir araya gelinebildiğini, şimdiyse ancak 3 ay sonra buluşulabildiğini belirterek bir araya gelmeyi çok önemsediğimi vurguladım.

15 bin köşe yazımdan 3 bini solda birlik üzerinedir. Bu yüzden iddiaları reddediyorum; aleyhimdeki bu linç girişiminin planlı olduğunu düşünüyorum. Benim üzerimden bir yere varamazsınız.

Kamuoyu beni bilir. Çizgimi Uğur Mumculardan, Ahmet Taner Kışlalılardan bu yana bozmadım; hiçbir çıkar veya mevki gözetmedim. Sinan Burhan da şahittir; makam tekliflerine kendimi bağladım, hiçbir hedefim olmadığını ısrarla belirttim."