Mustafa Balbay yazdı: 'Seçim barajı yüzde 7’ye yükseltiliyor!'

15 Mart 2022 Salı, 10:06

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşesine AKP ve MHP'nin birlikte hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sunduğu Seçim Yasası Teklifi'ni taşıdı.

Mustafa Balbay, "Seçim barajı yüzde 7’ye yükseltiliyor!" başlıklı yazısında teklife ilişkin "Millet İttifakı’nın anlamsız hale getirilmesi, çıkaracağı milletvekili sayısının en aza indirilmesi için tüm engelleri özenle yerleştirmişler! İktidar, seçim yasasına kafa yorduğu kadar ülke sorunlarının çözümüne kafa yorsa, daha iyi yönetilirdik" dedi.

Balbay, getirilmek istenen yeni seçim sistemiyle barajın yüzde 7'ye indirildiğini ancak bununla birlikte fiilen bir 'bölge barajı' getirildiğini belirtti.

Balbay, yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zira bir seçim bölgesinden milletvekili çıkarmak için o bölgedeki oyun yüzde 7 olması gerekiyor. Siyaset dilinde artık oy diye adlandırılan oylar da en çok oy alan ittifak ortağına yazılmıyor. Özellikle 3-4 milletvekili çıkaran orta büyüklükteki illerde CHP ile İYİ Parti birbirini tamamlamış ve milletvekili çıkarmıştı. Örneğin Kütahya, Isparta, Niğde, Karaman, Kütahya, Kastamonu, Kahramanmaraş gibi illerde Millet İttifakı milletvekili çıkarmıştı.

Yeni düzenleme Meclis’ten geçerse bunların çoğunun Cumhur İttifakı’na geçme olasılığı var.

Seçime katılmak için Meclis’te grup kurmuş olmak yeterli idi. Bunun yerine en az 41 ilde bütün kongreleri yapmak ve iki defa ertelememiş olmak gerekiyor. DEVA ve Gelecek Partisi başta olmak üzere pek çok partinin seçime girmesini güçleştirecek bir durum.

HDP’ye yönelik kapatma davası devam ediyor. Yapılacak düzenlemelerden nasıl etkileneceği Yüksek Seçim Kurulu’na verilecek talimata bağlı görünüyor!

Seçmen kütüklerinin yazımı ve seçim kurullarının oluşması ile ilgili düzenlemenin hayata nasıl geçeceği net değil. İnsan ister istemez şöyle düşünüyor:

Milletvekili sayılarıyla oynamak için her şeyi yapan, seçmen kütükleri ve seçim kurulları için neler yapmaz!"