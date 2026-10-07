Mustafa Bozbey'den 'tutukluluk' mesajı: 'Hemşehrilerimin vicdanına bırakıyorum'

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında yürütülen davada tutukluluğunun devamına karar verilmesine ilişkin, "6 aydır devam eden tutukluluk ve yargılama sürecimize rağmen tutukluluğumun devam etmesini siz değerli hemşehrilerimin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Bozbey tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değerli hemşehrilerim,860 bin 490 helal oy ile seçildiğim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden geçici süre ile uzaklaştırılmama neden olan ve Nisan ayından bu yana tutuklu olarak yargılandığım davada bugün verilen ara kararda da tutukluluğumun devamına hükmedildi.

Türk yargısının elbet tecelli eden adaletine inancımı hep korudum ve korumaya devam edeceğim ancak 6 aydır devam eden tutukluluk ve yargılama sürecimize rağmen tutukluluğumun devam etmesini siz değerli hemşehrilerimin vicdanına bırakıyorum.

Suçsuzluğumu anlatmanın en doğru yolunun bağırmak değil, delillerin konuşması olduğunu bilerek; hakkımda ortaya atılan iddia ve iftiraların hepsine, somut bilgi ve belgeleriyle, gerek kendim, gerekse avukatlarım aracılığı ile bu süreçte tekrar tekrar karşılık verdim. Son olarak, tanık sıfatı ile dinlenen şahısların hiçbirinden de aksi yönde bir tek beyan dahi işitilmemiş ve suçsuzluğum artık mahkeme önünde de somut bir gerçek haline gelmiştir.

Duruşma salonunda söylediğim sözleri buradan tekrarlıyorum; hepimiz, her daim ve her konuda, herkese adil davranmak zorundayız. Hükmederken adaletle hükmetmek zorundayız. Hak ile hüküm vermek zorundayız. Benim beklediğim de yalnızca budur. Tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyor, hak ettiğim özgürlüğüme de, evim olan ve çok sevdiğim kentime de kavuşmayı bekliyorum. Özgür ve güzel günlerde yeniden buluşmak üzere…"