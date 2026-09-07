'Müstehcenlik' soruşturması: 184 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 X ve Instagram hesabına erişimin engellenmesine ve içeriklerin çıkarılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, soruşturmaya konu sosyal medya hesaplarına yönelik erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması talep edildi.
Başsavcılığın talebi, görevli sulh ceza hâkimliğince incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.
Ayrıca söz konusu hesaplarda yer alan içeriklerin çıkarılmasına hükmedildi.
Erişim engeli uygulanan hesaplar arasında sosyal medyada tanınan bazı isimlerin de bulunduğu belirtildi.
LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER
Erişim engeli uygulanan hesaplar arasında sosyal medyada tanınan bazı isimlerin de bulunduğu belirtildi.
Paylaşılan listeye göre, erişim engeli getirilen hesaplardan bazıları şöyle:
Esra Rabia Ünal
Fidan Atalay
Elif Karaaslan
Ayşe Çelik
Gizem Bağdaçiçek
Ebru Arman
Alya Vural
Zeynep Çağış
Berilşah
Mika Slowana
Wettpolly
Ben Zelal