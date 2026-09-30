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Nagehan Alçı'dan 'Fatma Betül Sayan Kaya' iddiası: 'Parayı iade etmediği söylendi'

Nagehan Alçı'dan 'Fatma Betül Sayan Kaya' iddiası: 'Parayı iade etmediği söylendi'

30.09.2026 17:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Nagehan Alçı'dan 'Fatma Betül Sayan Kaya' iddiası: 'Parayı iade etmediği söylendi'

Fon krizinin odağında olan AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın "parayı" iade ettiği iddia edilmişti. Ancak iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, bu iddianın doğru olmadığını öne sürdü.
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AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, Türkiye'nin gündemindeki fon skandalında adı geçen AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı iade ettiğine yönelik iddiaların yalanlandığını açıkladı.

Alçı, "Güvendiğim bir iki kaynaktan bu haberin doğru olmadığı söylendi" dedi.

"PARAYI İADE ETTİLER" İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, 5 ay içinde hisse alıp satarak elde ettikleri yaklaşık 2,2 milyar TL'lik kazancı iade ettikleri öne sürülmüştü.

Ekonomim'in iddiasına göre Kaya ve eşi, söz konusu tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktarmıştı.

"BU HABERİN DOĞRU OLMADIĞI SÖYLENDİ..."

Ancak yandaş gazeteci Nagehan Alçı bu iddianın yalanlandığını açıkladı.

Alçı, YouTube kanalında yaptığı yayında, "2,2 milyar liranın iade edildiği iddia edilmişti. Ekonomim çok net bir şekilde yaptı bu haberi. Başka siteler de aldılar. Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan bu haberin doğru olmadığı söylendi. Zaten ortada hukuki bir süreç yokken şu aşamada iade edemez" dedi.

İlgili Konular: #Nagehan Alçı #Fatma Betül Sayan Kaya #fon krizi

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