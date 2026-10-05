Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya ile olan görüşmesini anlattı: 'Tek değilim' mesajı vermiş, 'yanlış olduğunu düşünsem ismimle yapmazdım' demiş

Nagehan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen ve adı geçtiği ortaya çıkında görevinden affını isteyen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştüğünü açıkladı.

Alçı, “Konuşursam herkesi yakarım” iddiasının Sayan Kaya tarafından dile getirilmediğini söyledi. Alçı, Sayan Kaya’nın böyle bir savunma içinde olmadığını belirtse de dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Alçı, Sayan Kaya’nın fon sürecinde ‘yalnız olmadığına dair’ bir ifade kullandığını aktardı.

Alçı, Kaya’nın “Konuşursam herkesi yakarım” şeklinde bir tutum sergilediği iddialarına da değindi. Kaya ile soruşturmanın ilk günlerinde konuştuğunu belirten Alçı, görüşmenin 'off the record' olduğunu söyledi.

“TEHDİTVARİ BİR TON GÖRMEDİM”

Alçı, Kaya ile yaptığı görüşmede tehdit diliyle karşılaşmadığını ifade ederek şunları aktardı:

"Bir de şöyle şeyler görüyorum; işte 'Konuşursam herkesi yakarım.' diyor Fatma Betül Sayan Kaya. Ya ben açıkçası Fatma Hanım'la ilk konuşan gazetecilerden biriyim, belki birincisiyim. Fakat ben yani şu kadarını söyleyeyim; işte 'Ben konuşursam etrafı yakarım.' filan gibi tehditvari bir ton görmedim. Yani çok üzgündü. Tabii ki üzgün olması gerekir, üzgün olmak da yetmez onu da söyleyeyim fakat çok üzgündü."

"TEK BAŞIMA DEĞİLİM" DEMİŞ

Alçı, Kaya’nın görüşmede kendisini savunduğunu ancak başka isimleri tehdit eder bir tavırda olmadığını söyledi:

"Yani 'Ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım.' havasındaydı. tek başına olmadığıyla ilgili bir şeyi vardı. fakat böyle bir hani kinle ben işte 'Başka isimler de veririm.' gibi bir havada değildi."