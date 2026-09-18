Namık Kemal Zeybek'ten 'özelleştirme' tepkisi: 'Gelir getiren köprüleri niye satıyorsun ey iktidar?'

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, iktidarın özelleştirme uygulamalarını eleştiren bir açıklamada bulundu.

Zeybek, “Atatürk, her konuda olduğu gibi dedi ki ‘Biz 19. Yüzyılın dogmalarına ve ideolojilerine değil, bilime ve ülkemizin gerçeklerine göre iş yapacağız’. Dolasıyla ne kapitalizmi ne sosyalizmi ne ortanın solu gibi saçma sapan şeyleri değil, bilim neyi gerektiriyor ise onu yaptı. Böylece hem devlet yatırımlar yaptı hem de doğru işler yapan özel sektörler desteklendi. Bu yolla Türkiye’ye yüzlerce fabrikalar yapıldı ve birçok üretim yolları ortaya çıktı" dedi.

"HEPSİNİ SATTILAR, YEDİLER"

Zeybek sözlerinin devamında ise "Ancak son 30 yıl da global kapitalizmin dayattığı ve ‘üreten değil, tüketen ülkeler’ hedefleyen yeni liberalizm akımına uyularak, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin ne kadar kazanımları var ise hepsini sattılar, yediler" ifadelerini kullandı.

"30 YIL BİTİNCE BİR 30 YIL DAHA"

Zeybek, bazı köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesine yönelik karara tepki göstererek, "Diyorlar ki ‘satma değil, 30 yıllığına kiralama’. Bu işler hep böyle olur ve bu açıkça satmaktır. 30 yıl bitince, bir 30 yıl daha. Gelir getiren köprüleri niye satıyorsun ey iktidar? Yoksa yine yandaş şirketlere köprüleri peşkeş çekip, nemalanma taktikleri mi uygulanacak? Bu iş tamamen yanlıştır. Dolayısıyla tüm siyasilerin ve vatandaşların bu saçma uygulamaya 'dur' deme vaktinin geldiğinin çağrısını yapıyoruz. ATA Parti her karşı eylemde set gibi duracaktır biline” ifadelerini kullandı.