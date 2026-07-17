Narin Güran'ın ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziya Cabaş'ı makamında kabul etti.

DESTEK SÖZÜ VERDİ

Ailenin "adalet" talebini dinleyen Kılıçdaroğlu, Güran ailesine destek sözü verdi.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasına ilişkin "adalet" isteyen aile, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen hapis cezasının kaldırılması ile soruşturmanın ve yargılamanın adil olarak tekrar yapılmasını talep eden aileye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek sözü verdi.

''HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ''

Cumhuriyet Halk Partisi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş’ı kabul etti. Etkin soruşturma ve adil yargılama yapılmadığına ilişkin kaygılarını paylaşan aileye destek sözü veren Genel Başkanımız, adaletin tecellisi ve hak arayışları için hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağını ifade etti."