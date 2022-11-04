NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Bakan Akar, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip, mezarlara karanfil bıraktı. Stoltenberg'e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
Türkiye'ye bir dizi programa katılmak için gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na bir ziyarette bulundu.
Ziyarete, Stoltenberg'e Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti. İlk olarak Şehitler Abidesi'ni gezen Stoltenberg, alan hakkında Bakan Akar'dan bilgi aldı.
Sembolik şehit mezarlarına ve Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bırakan Stoltenberg, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ardından Anzak Koyu, Fransız Askeri Mezarlığı ile İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı ziyaret ederek, yabancı askerlerin sembolik mezarlarına karanfil bıraktı.
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