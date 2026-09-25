Netanyahu BM'de boş salona konuştu, dışarıda protestolar düzenlendi: 79 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon gözaltına alındı

Filistin destekçisi göstericiler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra bölge ülkelerine karşı da saldırgan politikasına devam eden Netanyahu'nun BM'de konuşma yapmasının "adil olmadığını" söyledi.

Güvenlik gerekçesi öne sürülerek BM Genel Merkezine yaklaştırılmayan göstericiler, Manhattan'daki 1. Cadde ile 39. Sokak kesişiminde toplandı.

Yüzlerce aktivistin bir araya geldiği kalabalık, hep bir ağızdan "Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.

Sivil toplum örgütü "Jewish Voice for Peace" üyesi Jay Saper yaptığı açıklamada, "Şu anda, Gazze'deki soykırımın mimarı Başbakan Binyamin Netanyahu konuşma yaparken 400'den fazla kişi, BM'ye doğru ilerleyen araç konvoylarına eşlik ediyor. Buradayız çünkü itirazımızı dile getiriyoruz. Onun eylemlerine, Gazze'de yürüttüğü soykırıma, evlerin ve hastanelerin bombalanmasına karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saper, ABD hükümetinin İsrail'e silah göndermesini eleştirirken, "Adaleti sağlamanın yolu, ABD'nin bu süregelen soykırımdaki suç ortaklığına son vermeye çalışmaktan geçiyor" diye konuştu.

Protestoya destek veren New York Belediye Meclis Üyesi Diana Moreno da "Burada çok net bir mesaj var, Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur" dedi.

ABD vatandaşlarının vergileriyle "etnik temizlik projesinin finanse edilmesine, İran ve Lübnan'ın bombalanmasına" izin veremeyeceklerini belirten Moreno, "İki yaşında bir çocuğum var ve onun hayatının, dünyanın herhangi bir yerindeki bir çocuğun hayatıyla eşit değerde olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN DE ARALARINDA OLDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BM Genel Merkezinden 4-5 blok uzakta yolu trafiğe kapatan göstericiler, bölgeye sevk edilen kalabalık bir polis gücü tarafından gözaltına alındı.

Elleri arkadan kelepçelenen göstericiler, Gazze'yi destekleyen sloganlar atarken, gözaltına alınanların 2 polis otobüsüne doldurulduğu görüldü.

ABD medyasında, 79 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood sanatçısı Susan Sarandon, New York Şehir Konseyi üyesi Chi Osse, NY-13 Kongre adayı Darializa Avila Chevalier, komedyen Caleb Hearon'ın yanı sıra ABD'li aktristler Hannah Einbinder ve Cynthia Nixon ile eski asker Chelsea Manning'in polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan Manhattan 2. Cadde ile 42. Sokak yakınındaki İsrail Başkonsolosluğu önünde "Standing Together" adlı grup da protesto düzenledi.

Aktivistler, "Katil Netanyahu" ve "Gazze'ye yardımların geçişine izin ver" yazılı dövizler taşıdı.