NTV canlı yayınında 'katliam' göndermesi: Nusayrileri hedef alan Kemal Öztürk'e büyük tepki

İktidara yakınlığıyla bilinen, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü Kemal Öztürk yorumcu olarak yer aldığı NTV ekranlarında Nusayriler (Arap Alevileri) için katliam göndermesinde bulundu.

Suriye’deki gelişmelere ilişkin konuştuğu programda Öztürk, Esad döneminde İdlib, Afrin ve Halep’te yapılanları dinlediğini söylerken “Öyle hikayeler dinledim ki Sednaya Hapishanesi’nde. 'Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir' dersiniz. Öyle korkunç hikayeler. İdlib’de, Afrin’de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar” dedi.

"GAZETECİLİK HALKLARI HEDEF GÖSTERMEK DEĞİLDİR"

Öztürk'ün skandal sözleri üzerine Alevi örgütleri tepki gösterdi. Türkiye Alevi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Öztürk'ün Suriye'de yaşayan Alevi toplumuna ilişkin kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğun belirtilerek, şöyle denildi:

"Alevi inancı; insanı, yaşamı ve insan onurunu esas alır. Hiçbir halka, inanca ya da kimliğe yönelik şiddeti kabul etmediğimiz gibi, Nusayri/Alevi toplumunun yaşam hakkını tehdit eden, toplumsal şiddeti körükleyen ve katliamları meşrulaştırabilecek söylemler karşısında da sessiz kalmayacağız.

Bir televizyon ekranından bir inanç toplumunun tamamını hedef alan sözler, sıradan bir siyasi değerlendirme olarak görülemez. Söz konusu olan insanların siyasi tercihleri değil, yaşam hakkıdır. İnsanları inançları ve kimlikleri üzerinden kolektif biçimde suçlayan, düşmanlaştıran ve onlara yönelik şiddetin zeminini hazırlayan dilin geçmişte nelere yol açtığını Aleviler çok iyi bilmektedir.

Biz bu hafızayı kin taşımak için değil, bir daha hiçbir halk aynı acıları yaşamasın diye taşıyoruz. Gazetecilik, halkları hedef göstermek değildir. İfade özgürlüğü de insanların yaşam hakkını değersizleştiren ve bir toplumun güvenliğini tehlikeye atan söylemlerin sorgulanmasına engel değildir."

Açıklamada, "Biz yaşamdan yanayız. Biz barıştan yanayız. Biz insanın insana kıymasına karşıyız. Nusayri/Alevilerin de, Sünnilerin de, Hristiyanların da, Dürzilerin de, Kürtlerin de; inancı ve kimliği ne olursa olsun her insanın yaşam hakkı aynı derecede kutsaldır. Bir canın yaşam hakkını savunurken başka bir canın yaşam hakkını yok saymayız. Çünkü bizim yolumuzda insan insandır, can candır. Nereden ve kimden gelirse gelsin, bir toplumu hedef alan şiddet ve katliam söylemlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" denildi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Başkanı Hüseyin Mat da yaptığı açıklamada, Öztürk’e tepki göstererek, Alevileri düşmanlaştıran zihniyetin yabancı olmadığını kaydetti. Mat, "IŞİD ve benzeri barbarlıkların sorumluluğunu perdelemek, toplumsal öfkeyi başka bir hedefe yöneltmek ve karanlık geçmişlerin üzerini örtmek amacıyla Aleviler yeniden hedef tahtasına oturtuldu" dedi.

Maraş, Çorum ve Madımak katliamlarının arkasındaki nefret dilinin bugün farklı biçimlerde yeniden üretildiğini belirten Hüseyin Mat, Alevileri suçlu, tehdit veya günah keçisi olarak gösteren her söylemin geçmişte yaşanan katliamların hafızasını yeniden yaraladığını ve bedeli ağır olmuş bu dilin normalleştirilmesine asla izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

GAZETECİLİK ÖĞRETMİŞTİ !

2011-2014 arasında Anadolu Ajansı Genel Müdürü olduğu dönemde, kamuya ait kurumun iktidarın propaganda aygıtı haline dönüşmesinde önemli katkısı olan Öztürk, iktidarla yakınlığını son olarak BBC Türkçe'nin kendisiyle yapmak istediği röportaj üzerinden göstermişti.

Öztürk, BBC Türkçe'nin AKP’nin 25. Yılı nedeniyle kendisiyle röportaj isteğini "Soruları gördüğümde röportajı hazırlayanların AK Parti’nin çeyrek yüz yıllık hikayesini anlatmayı değil, o hikayedeki sorunları, tartışmaları ön plana çıkarmayı amaçlandığını gördüm. Bu nedenle röportajı kabul etmedim" diyerek geri çevirmişti.

DEM PARTİ SORUŞTURMA İSTEDİ

DEM Parti yaptığı açıklamayla Öztürk’ün sözlerine tepki göstererek soruşturma açılmasını istedi:

“Gazeteci Kemal Öztürk’ün katıldığı bir televizyon programında, Suriye’deki Arap Alevileri (Nusayrileri) hedef alan sözlerine ilişkin derhal soruşturma açılmalıdır. Bu soykırımcı zihniyeti kınıyoruz.

Medyada milyonların gözü önünde Arap Alevilere yönelik “hepsi kurşuna dizilse yeridir” sözlerinin sarf edilebilmesi, nefret suçlarının cezasız kalmasının vardığı tehlikeli noktayı göstermektedir. Bu dil açıkça suç teşkil etmektedir. İlgili kişi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır.

Tarih bize, toplulukları kimlikleri ve inançları üzerinden hedef gösteren bu tür söylemlerin pogromlara, katliamlara ve derin toplumsal yarılmalara nasıl zemin hazırladığını defalarca göstermiştir.

Arap Aleviler yalnız değildir. Halkları ve inançları birbirine düşmanlaştıran, katliam çağrılarını normalleştiren bu zihniyeti teşhir etmeye ve karşısında durmaya devam edeceğiz. Birlikte yaşamı ve toplumsal barışı nefret siyasetine teslim etmeyeceğiz.”