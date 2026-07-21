Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: 'Çerçeve yasa' gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" çalışmalarına ilişkin bugün siyasi parti liderleri ile görüşüyor.

Kurtulmuş'un bu kapsamda ilk ziyareti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Kurtulmuş'un Bahçeli ziyareti yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama olmadı.

DEM PARTİ'YE ZİYARET

Kurtulmuş, Bahçeli'nin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile "çerçeve yasa"yla ilgili görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşme saat 14.00 suları itibarı ile başladı. Kurtulmuş’un Hatimoğulları ve Bakırhan ile görüşmesi de yaklaşık 45 dakika sürerek sona erdi.

📌 Kurtulmuş'un süreç turu devam ediyor



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile "çerçeve yasa"yla ilgili görüşmek üzere bir araya geldi pic.twitter.com/UToY9fuVAM — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 21, 2026

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çerçeve yasada Sayın Abdullah Öcalan’ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Sayın Numan Kurtulmuş’la yaptığımız görüşmede, yasanın bir kök yasa niteliğine sahip olması ve Kürt meselesinin demokratik çözümü ile Türkiye’nin demokratikleşmesine zemin hazırlayacak nitelikte olması gerektiğini dile getirdik. Çerçeve yasada Sayın Abdullah Öcalan’ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik.

Çerçeve yasanın kapsayıcı karakteriyle, Kürt meselesinin çözümünü çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladık. Geçmişin tekrarlarını ve ezberlerini yeniden üretebilecek bir düzenlemenin bu sürece cevap olamayacağına dikkat çektik. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin 86 milyonun çıkarlarını gözetecek ve herkesin onurunu koruyacak şekilde ilerlemesi hususundaki hassasiyetimizi belirtik. Yasayla ilgili tüm siyasi partilerin katkısının alınmasının hayati önemde olduğunu vurguladık. Yüzyıllık geçmişe sahip Kürt meselesinin demokratik çözümü siyasi partiler üstü bir konudur.

Kürt meselesinde demokratik çözüme doğru yürürken çerçeve yasanın hazırlanma yönteminin kapsayıcı olması ve yasanın uygulanması sürecinde kurulacak mekanizmalarla barışın toplumsallaşmasına katkı sunulacağını vurguladık. Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecini başarıya ulaştırma hususundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Sayın Kurtulmuş’un ziyaretinden ve çabalarından duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti, dün İmralı'da görüştüğü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın bugün mesajını paylaşmıştı.

Heyetin açıklamasında, "DEM Parti İmralı Heyeti olarak, uzun bir aradan sonra Sayın Abdullah Öcalan ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda bölgedeki siyasal gelişmeler, demokratik toplum inşası, barış sürecinde gelinen aşama ve yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiği konularını detaylı bir şekilde ele aldık" ifadeleri yer almıştı.

Heyetin açıklamasına göre Öcalan ise, "Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır" demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "çerçeve yasa"ya ilişkin bugün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarını sağlamalıdır. Sayın Öcalan'ın hukuku barışın hukukudur, bu çok iyi bilinsin. Bu sebeple Sayın Öcalan'ın statüsü artık düzenlenmelidir" sözlerini kaydetmişti.