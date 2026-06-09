Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken 'fezleke' açıklaması: 'Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş’un verdiği cevapları gazeteci Aytunç Erkin, Nefes gazetesindeki köşesinde aktardı.

Erkin, CHP’de genel başkanlık değişiminin yaşandığı kongreye ilişkin alınan ‘mutlak butlan’ kararı ve sonrasında yaşananlar hakkında Kurtulmuş’un görüşlerini şöyle yazdı:

“Ben ilk andan itibaren ısrarla, ‘Bu mesele, Meclis Başkanlığını ilgilendiren bir mesele değildir. Bu, bir siyasi partinin iç meselesidir, taraf olmayız, olamayız, taraf olmamıza imkan verecek bize verilmiş olan bir sorumluluk yok’ diyoruz. Ancak maalesef gördüğüm kadarıyla taraflar bu meselenin üzerinden karşılıklı alan kazanmak ve grup toplantılarını parti içi çekişmenin bir aracı haline getirmek istiyorlar. Bırakın da Meclis Başkanlığı konumu gereği, tanımı gereği tarafsız bir noktada dursun, yeri geldiği zaman sorunları çözebilecek kabiliyetini, becerisini ortaya koysun.”

“YARGITAY’IN BİR AN EVVEL BU MESELEYİ NETLEŞTİRMESİNDE FAYDA VAR”

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği karara ilişkin Yargıtay’ın da kısa zamanda karar vermesini umduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Yargıtay’ın bir an evvel bu mahkeme kararıyla ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var, böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda eğer parti içindeki süreçlerin CHP’nin dinamikleri bakımından halledilmesi gerekirse belli bir zamanlama içerisinde CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.”

“FEZLEKE MESELESİ BAMBAŞKA BİR SİYASİ OYUNUN KAPISINI AÇAR”

Kurtulmuş; Özgür Özel ve 5 CHP’li milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanması talebini içeren dosyaların Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili de konuştu.

“Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar” diyen Kurtulmuş, “Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım. Süreç henüz oralara gelmedi” ifadelerini kullandı.