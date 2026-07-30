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Numan Kurtulmuş'tan kritik 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Çalışmaların sonuna gelinmiştir'

Numan Kurtulmuş'tan kritik 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Çalışmaların sonuna gelinmiştir'

30.07.2026 14:43:00
Güncellenme:
ANKA
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Numan Kurtulmuş'tan kritik 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Çalışmaların sonuna gelinmiştir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, düzenlemenin genel ya da kişisel af niteliği taşımayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Geçici ve münhasıran örgütün lağvedilmesine ilişkin bir yasa olacaktır" dedi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen İstiklal Madalyası takdim töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Kurtulmuş, kamuoyundaki "genel af" tartışmalarına da yanıt verdi.

"ÇALIŞMALARIN HEMEN HEMEN SONUNA GELİNDİ"

TBMM'de partilerin uzlaşısıyla bir yasal düzenleme yapılmasını umut ettiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte takip edeceğiz."

"GENEL AF VEYA KİŞİSEL AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

Hazırlanan düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün lağvedilmesine ait bir yasa olacaktır."

Kurtulmuş, düzenlemenin ancak örgütün silah bırakması, kendisini tamamen feshetmesi ve bunun resmen tespit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

Hazırlanan yasanın tek başına amaç olmadığını belirten Kurtulmuş, esas hedefin Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması olduğunu ifade etti.

"Yeni dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok" diyen Kurtulmuş, "Sen Türksün, ben Kürt'üm" ya da "Sen Alevisin, ben Sünniyim" ayrımlarına yer olmayan bir kardeşlik döneminin hedeflendiğini dile getirdi.

"TERÖR ARTIK TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK"

Terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini söyleyen Kurtulmuş, yaklaşık 50 yıldır devam eden terör sorununun sona erdirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Yakın zamanda Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma programına değinen Kurtulmuş, geçmişte güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemeyen etkinliğe bu yıl binlerce kişinin katıldığını belirterek, "Artık bu memleketin hiçbir dağında silahların ve bombaların sesi olmayacak" dedi.

İlgili Konular: #Numan Kurtulmuş #çözüm süreci

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