Numan Kurtulmuş’tan ‘süreç’ açıklaması: 'Terör meselesini geride bırakıyoruz'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026'nın kapanış töreninde dış politika ve terörle mücadele gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok merkezli yeni dünyanın en önemli aktörlerinden biri olduğunu savunan Kurtulmuş, yakalanan ivmenin hemen her alanda öne çıkan dünya çapında bir hamlenin başlangıcı olduğunu ifade etti.

"RUSYA-UKRAYNA BARIŞINI BAŞKA ÜLKELER ENGELLEDİ"

Türkiye'nin dış politikadaki müzakereci ve çözüm odaklı tutumuna dikkat çeken Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da kurulan masayı hatırlattı. Batılı ülkelerin krizi çözmekte aciz kaldığını belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"En zor meseleyi diplomasi masasına getirip konuşabilecek, tartışacak ve buradan Türkiye'nin lehine sonuçlar değiştirebilecek bir dış politika algısına ve gücüne sahibiz. Örneğin, Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede bütün Batı ülkeleri sorunu çözmek konusunda aciz kalırken, İstanbul'da 2022 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde iki taraf aynı masa etrafında toparlandı ve müzakere etmeye başladılar. Hatta şunu da söyleyeyim; taslağı imzalanmış olan anlaşma o zaman başka ülkeler istemediği için gerçekleştirilemedi. Eğer o anlaşma gerçekleşseydi bugün Rusya-Ukrayna Savaşı çoktan sona ermiş olurdu."

"EKSEN KAYMASI DİYENLERİN ANLADIĞI, BATI'NIN ARKASINDA HİZAYA GİRMEK"

Türkiye'nin aktif ve çok taraflı bir diplomasi yürüttüğünü belirten Kurtulmuş, NATO'dan Türk dünyasına kadar geniş bir yelpazede ilişkilerin sürdürüldüğünü söyledi. "Eksen kayması" eleştirilerine sert tepki gösteren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Belli çevrelerin aklının almadığı, zaman zaman da bizi eleştirmeye girdiği nokta, 'Türkiye'nin eksen kaymasına uğradığıdır.' O beylerin eksenden anladığı, Batı'nın arkasında hizaya girmektir. Bizim eksenden anladığımız şey şudur: Türkiye'nin bir tane ekseni vardır. O da kendisinin milli, yerli eksenidir. Biz kapalı kapılar ardında başka, meydanlarda başka konuşmuyoruz. Bu ilkeli tutumumuz, meselelere günübirlik yaklaşan ülkelere de hizalanma mecburiyeti getiriyor."

"CUMHURİYETİN İLK ASRININ YARISINI HEBA ETTİĞİMİZ TERÖR MESELESİNİ GERİDE BIRAKIYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde bölgesel bütünlük ve "Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Kurtulmuş, 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalı sürecin artık sona ereceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu coğrafyada, bizim ülkemizde yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden, binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de Kürtler de diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir. Sadece Türkiye sınırları içinde değil, dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir."