Numan Kurtulmuş'tan YENİ Parti'ye protesto tepkisi: 'Hiç şık olmamıştır, gelip orada oturabilirler'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı

YENİ Parti'nin Meclis açılışında yaptığı protestoya ilişkin konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Israrla vurguladığımız bir şey var. Siyaset farklı fikirlerin mücadele verdiği bir alandır. Bu siyasi mücadele içerisindeki en temel hususlardan biri siyasi nezakettir. Şu an milletin oylarıyla seçilmiş olan cumhurbaşkanı, her ne kadar bir partinin mensubu olarak buraya geldiyse de esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarının Cumhurbaşkanıdır. Siyasetin asgari olarak yerine getirmesi gereken sorumluluk Cumhurbaşkanlığı makamına asgari nezaketi göstermektir. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanı'nın siyasi partilerle ilişkiye geçtiği en önemli ortamlardan biri de 1 Ekim'deki Meclis'in açılış törenidir. Gönlümüz arzu ederdi ki YENİ Partili arkadaşlar da cumhurbaşkanımızı dinlesin. Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto olarak görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım, gelip orada oturabilirler."

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı için Genel Kurulda düzenlenen törende YENİ Partililer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ederek salondan ayrılmıştı.