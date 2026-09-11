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O anlar kamerada: Belediyenin Fen İşleri Müdürü ve mimar sokak ortasında kavga etti

O anlar kamerada: Belediyenin Fen İşleri Müdürü ve mimar sokak ortasında kavga etti

11.09.2026 11:48:00
Güncellenme:
İHA
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O anlar kamerada: Belediyenin Fen İşleri Müdürü ve mimar sokak ortasında kavga etti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir mimar ile Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve haritacı ağabeyi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, Geyve Belediyesi yakınlarında bulunan bir işletmede meydana geldi. İddialara göre, Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü ve mimar B.Ü.’nün, S.A. ve M.A. tarafından darbedildiği iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından darp raporu alan mimar, S.A. ve M.A. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

Sokağın ortasında yaşanan kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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