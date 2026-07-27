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O ilçede 46 CHP'li yönetici istifa etti: YENİ Parti'ye katılacaklar

O ilçede 46 CHP'li yönetici istifa etti: YENİ Parti'ye katılacaklar

27.07.2026 18:13:00
Güncellenme:
ANKA
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O ilçede 46 CHP'li yönetici istifa etti: YENİ Parti'ye katılacaklar

CHP Ceyhan İlçe Örgütü'nün yönetim kadroları, CHP'den istifa ederek, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. İlçe, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle birlikte toplam 46 yönetici partiden ayrıldı.
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın CHP'den istifa ederek siyasi yaşamını Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'de sürdüreceğini açıklamasının ardından CHP Ceyhan İlçe Örgütü'nde de toplu istifa yaşandı.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Vurucu, Kadın Kolları Başkanı Armağan Bazo ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Talum'un yanı sıra ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerinin tamamı partiden ayrıldı. 

Toplu istifa kararı, CHP Ceyhan İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyuruldu.

İstifa eden yöneticiler, siyasi çalışmalarını Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

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