O şehirde tarihi kırılma: CHP’li belediye başkanı kalmadı

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olmasıyla başlayan süreçte, Edirne’deki CHP’li belediye başkanları partilerinden istifa etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti’ye katıldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise CHP’den istifayla görevlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürme kararı aldı.

ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİLMESİNİN ARDINDAN İLK KEZ

Bu gelişmelerle birlikte Edirne merkez ile ilçelerinde CHP adına görev yapan hiçbir belediye başkanı kalmadı.

Böylece çok partili hayata geçilmesinin ardından ilk kez Edirne’de CHP’nin belediye başkanlığı bulunmadığı bir tablo ortaya çıktı.