Öcalan'dan 'hukuki güvence' ve 'yasal reform' mesajı

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, Londra’da düzenlenen Barış ve Demokratik Entegrasyon Konferansı’na mesaj gönderdi.

Terör örgütünün kendini feshetmesine ilişkin Öcalan “Artık silah kutsanmamalı, toplum inşa edilmelidir” ifadelerini kullandı.

T24'ün aktardığına göre Öcalan, hukuki güvence olmadan sürecin kalıcı hâle gelemeyeceğini öne sürerek, merkezi ve tek yönlü hukuk anlayışının anayasal ve yasal reformlarla değiştirilmesi gerektiğini savundu. “Cumhuriyet demokratikleşmezse, demokratik entegrasyon da gerçekleşmez” diyen Öcalan, “Entegrasyon asimilasyonun tersidir” mesajını da verdi.