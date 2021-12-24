ÖÇK bölgesine tartışmalı imar: Kaymakamın 'salamura tesisi' Meclis gündeminde

24 Aralık 2021 Cuma, 10:12

2019'da Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilerek doğal güzellikleri koruma altına alınan Karaburun'da ilçenin ilk kadın kaymakamı Serap Özmen Çetin, satın aldığı arazisine yapılaşma izni aldıktan sonra satmasıyla gündeme geldi.

İzmir’in Karaburun ilçesine Kaymakam olarak atanan Serap Özmen Çetin’in göreve başladıktan yaklaşık 15 ay sonra (18.12.2019) Mordoğan Çatalkaya Mevkii’nde satın aldığı 1347 metrekarelik bir arazi ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi.

İddiaya göre; Kaymakam Serap Özmen Çetin, tapuda arsa olarak görülen ancak ilçenin geçerli imar planlarında tarım alanı olan araziyi Karaburun’un 15.03.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmesinden sonra satın aldı, ÖÇK kararıyla ilçedeki geçerli tüm imar planlarının askıya alındığı dönemde satın aldığı arazisine ‘Zeytin Salamura Tesisi’ ve ‘ev’ yapmak için yapılaşma izni de aldı. Tüm bunların ardından da arazisini sattığı öne sürüldü.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Bakan Soylu’ya, “Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki bu iddialarla yönelik açıklamanız nedir? Kaymakam Serap Özmen Çetin hakkında, görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlanması iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır/başlatılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

"SIRADAN VATANDAŞIN ÖÇK MEVZUATI KAPSAMINDA ARAZİLERİNE ÇİVİ ÇAKAMADIĞI DÖNEMDE…"

Bakan, Karaburun Kaymakamı ile ilgili konuya dair tüm iddialara önergede yer verdi ve ekledi:

“Bu durum; sıradan vatandaşın ÖÇK mevzuatı kapsamında arazilerine çivi çakamadığı, hiçbir imar talebine yanıt alamadıkları dönemde, kırsal alandaki bir arazinin Kaymakam tarafından ‘salamura tesisi ve ev imarlı’ hale getirildikten sonra satılması, üstelik imarsız olduğu dönemde mali değeri daha düşük olan bu arsanın ‘tesis ve ev imarlı’ yapıldıktan sonra satılması tartışmalara yol açmıştır. Öte yandan, Kaymakam’ın sattığı bu arazinin 3 ayda 4 kez sahibinin değişmesi de gündeme gelmiştir.”

TAAHHÜTNAME İMZALANDI, ŞERHLER DÜŞÜLDÜ, ‘TARIM ALANI’ UYARISI YAPILDI

Önergede yer verilen bazı ayrıntılar ise şu şekilde:

“Kaymakamın arsasına ‘Zeytin Salamura Tesisi’ ve ‘ev’ yapmak istediği, bu konuda yer altı ve yüzey sularının kirletilmemesi için gereken drenaj ve çevresel önlemlerin alınması gerektiği, Kaymakam Çetin’in noter kanalıyla arsayı amacı dışında kullanmamaya dair taahhütname imzaladığı, hatta 23.12.2020 tarihli Tarım İl Müdürlüğü yazısında ‘söz konusu evin tesisten önce yapılmaması ve parselin vasfının arsa olarak değiştirilmemesi ve ifraz edilmemesi kaydıyla uygun görülmüştür’ denildiği, Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kamu kurumlarından uygunluk görüşlerinden sonra 04.01.2021’de söz konusu arazi için imar durum evrakı düzenlediği, evrakın üzerine ‘Arazi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ‘Tarım Alanında’ kalmaktadır’ ibaresinin not düşüldüğü ve Kaymakam’ın 11 aylık mücadelenin ardından ‘Zeytin Salamura Tesisi’ ve ‘ev’ yapabilmek için yapı ruhsatını 16.07.2021 tarihinde aldığı ortaya çıkmıştır.”