ODTÜ pankartlarında bu sene 'butlan' öne çıktı

Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesinin mezuniyet töreni, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme uygun pankartlarla gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreninde bu sene mahkemenin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili pankartlar öne çıktı.

Üniversiteli gençlerin Devrim Stadyumu'nda taşıdığı pankartlarda; komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına yol açan "Ölü Deniz" gösterisinde kullandığı "Onun özel bir durumu var," esprisine bolca gönderme yapıldığı görüldü.

"Kalksana koltuktan pankartı kapatıyorsun" yazılı pankartın üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturduğu bir görsel yer aldı.

Öğrenciler tarafından taşınan pankartlarda 23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine de gönderme yapıldığı görüldü.