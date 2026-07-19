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ODTÜ pankartlarında bu sene 'butlan' öne çıktı

ODTÜ pankartlarında bu sene 'butlan' öne çıktı

19.07.2026 23:00:00
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Haber Merkezi
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ODTÜ pankartlarında bu sene 'butlan' öne çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, gelenek hâline gelen pankartlı mezuniyet törenini bu yıl da gerçekleştirdi. Devrim Stadyumu'nda düzenlenen törende "mutlak butlan" ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili pankartlar öne çıktı.
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Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesinin mezuniyet töreni, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme uygun pankartlarla gerçekleştirildi.

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Mezuniyet töreninde bu sene mahkemenin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili pankartlar öne çıktı.

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Üniversiteli gençlerin Devrim Stadyumu'nda taşıdığı pankartlarda; komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına yol açan "Ölü Deniz" gösterisinde kullandığı "Onun özel bir durumu var," esprisine bolca gönderme yapıldığı görüldü.

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"Kalksana koltuktan pankartı kapatıyorsun" yazılı pankartın üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturduğu bir görsel yer aldı.

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Öğrenciler tarafından taşınan pankartlarda 23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine de gönderme yapıldığı görüldü.

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İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #ODTÜ #mutlak butlan