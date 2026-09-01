Odunpazarı Belediye Başkanı'ndan 'YENİ Parti' açıklaması: 'Eskişehir’de üye sayısı bir yıl içinde 25 bini geçer'

YENİ Parti’nin Eskişehir’deki üye sayısı 6 bin 800 olarak açıklandı.

Eskişehir’de YENİ Parti’ye katılan ilk belediye başkanı olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, partisinin Eskişehir’deki üye sayısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kazım Kurt, “Ben üye sayısı 5 bini biraz geçer diye değerlendiriyordum, geçti 6 bin küsur oldu. Şişirme olmadığını düşünüyorum. İnsanların gelip kendiliğinden üye olması, özellikle de dijital üyelik bu işi kolaylaştırdı. Dijitali demokratik anlamda kullanırsak yararlı olacağını bir kere daha gördük" dedi.

Üye sayısının daha da artacağını söyleyen Kurt, "Bizim kırsalda çalışma olağanımız olmadı. Kırsalda insanların dijital malzemeleri kullanarak üye olmaları biraz zor. O nedenle kırsalda çok daha fazla üye artışı olacağını düşünüyorum. Ama merkezde de büyük ölçüde eski CHP’nin üye sayısından daha fazla üye sayısı olacağını düşünüyorum. Çünkü eski CHP’nin üyelerinin neredeyse yüzde 80’ini buraya gelecek ama başka partilerden, daha önce partili olmayanlardan da çok ciddi kayıtlar geldiğini görüyorum. O nedenle bir yıl içinde biz 20-25 bini geçeriz" şeklinde konuştu.

“YENİ PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLACAK”

YENİ Parti'nin birinci parti olacağını, hedefin iktidar olduğunu söyleyen Kazım Kurt, "Orta halli seçmeni ikna edecek bir çalışma içine gireceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Herkesin derdi var, herkesin sıkıntısı var, herkesin çözülmeyi bekleyen sorunu var. Aslında 20-22 yıl içerisinde devletle halk soyutlandı. Koptu. Biz halkı devletle kucaklaştıracak bir mantığı, bir felsefeyi ortaya koyuyoruz. YENİ Parti iktidar olacak. Köydeki sorun çözülecek. Altı kilo buğday verip bir kilo mazot alma işi bitecek" dedi.

“TÜRK-İŞ’İN, DİSK’İN, CHP’NİN SESİ ÇIKTI MI”

Sendikal sorunlara değinerek maden işçilerinin eylemlerini hatırlatan Kazım Kurt, şöyle konuştu:

"Maden işçileri 6 aydır direniyor. 6 aydır bu sorunu çözemedi devlet. Oysa çözmeli. Ama bu çözülmezken 6 aydır Türkiye'nin solu, Türkiye'nin işçi sınıfı, Türkiye'nin koca koca işçi sendikaları bu Bağımsız Maden İş’in yanında olmadılar. Niye? Çünkü bağımsız. Onlara bağlı değil. Koskoca TÜRK-İŞ’in gıkı çıkmadı Doruk Madencilik işçileri için, DİSK’in sesi çıkmadı. Bu olur mu böyle bir şey? İşte YENİ Parti bunun için lazım. YENİ Parti bunları dile getirmek için lazım.

Biz emekten yana, haktan yana, yoksuldan yana, ezilenden yana bir parti olacağız. Bunları anlatacağız. CHP'nin sesi çıktı mı? Doruk Madencilik eylemlerine YENİ Parti’den bazı milletvekilleri gitti, Genel Başkan gitti. CHP ne yaptı? İşte fark burada. Biz artık sokaktayız. Biz artık sokakta insanlara kendi dertlerini gözlerinin içine soka soka anlatacağız. Başka çaresi yok. Bu, eylem içerisinde olur. Genel Başkanımız dinamik, genç, arzulu, istekli. Bunu da gerçekleştireceğine inanıyorum."