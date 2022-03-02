Öğretmenden öğrencilerini aşağılayan paylaşım: Valilik işlem başlattı
Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında tepki çeken paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesinin tedbiren askıya alınmasına yönelik işlem başlattı.
Muş’un Bulanık İlçesi’nde öğretmenlik yapan H.D. sosyal medya hesabından “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum” diye yazdı.
Öğretmenin bu paylaşımı sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine H.D. söz konusu paylaşımı silerken Muş Valiliği de harekete geçti
Valilikten yapılan açıklamada, “Muş’un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır” denildi.
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