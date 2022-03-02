Öğretmenden öğrencilerini aşağılayan paylaşım: Valilik işlem başlattı

02 Mart 2022 Çarşamba, 16:54

Muş’un Bulanık İlçesi’nde öğretmenlik yapan H.D. sosyal medya hesabından “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum” diye yazdı.

Öğretmenin bu paylaşımı sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine H.D. söz konusu paylaşımı silerken Muş Valiliği de harekete geçti

Valilikten yapılan açıklamada, “Muş’un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır” denildi.