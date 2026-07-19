Oğuzhan Uğur gözaltında: Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’dan oğluna ilişkin ilk açıklama

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur evinde gözaltına alındı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, Emekli Jandarma İstihbarat Albayı Hasan Atilla Uğur, oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uğur şunları söyledi:

“Bizim başımız dik, alnımız açık. Hiçbir şeyimiz, sıkıntılı bir durumumuz yok. Oğlumun evine gelip gözaltına alınacağı, evinin aranacağı söylenirken bunlar kayda alınıyor, daha sonra bir şekilde basına veriliyor. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara artık alıştık. Bunlar memlekette sadece bize yapılmış bir davranış değil. Birçok gazeteci arkadaşa, herkese olan hareketler. Sonuç olarak biz, ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Oğlumla ilgili de prosedür işliyor. Avukatımız zaten yanında. Biz de gelişmeleri izliyoruz. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz.”

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki ilk sorgusunda görev alan Hasan Atilla Uğur, Ergenekon davası kapsamında tutuklanmıştı.