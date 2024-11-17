Olaylı kongre sona erdi: Gültekin Uysal yeniden genel başkan oldu

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:02

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:02

Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapıldı.

Kongre yeter sayısının sağlanmasının ardından Divan Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Genel Başkan Gültekin Uysal, siyaseti kendileri için değil, 86 milyon için yaptıklarını söyledi.

Öte yandan DP GİK Üyesi İlay Aksoy kongrede, aday gösterilmemesi üzerine "Bugün partinize darbe yaptınız. Ak Parti'den hiçbir farkınız yok" ifadeleri ile tepki gösterdi.