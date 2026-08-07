Ömer Günel'in avukatlarından suç duyurusu: 'Soruşturmanın gizliliği ihlal edildi'

Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatları, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin gizlilik kararının ihlal edildiği iddiasıyla bazı haber siteleri, sosyal medya hesapları ve yayın sorumluları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma dosyası hakkında verilen gizlilik ve dosyaya erişimin kısıtlanması kararına rağmen, doğruluğu taraflarca dahi teyit edilemeyen bazı ifade içeriklerinin internet haber siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna servis edildiği belirtildi.

Dilekçede, bu yayınların soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşürdüğü ve adli sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesini olumsuz etkileyebileceği ileri sürüldü.

Avukatlar tarafından savcılığa sunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimizin tutuklanmasına karar verilen, ayrıca hakimlik kararıyla soruşturma şüphelisinin dosyadan bilgi ve belge almasının kısıtlandığı bir soruşturma dosyasıyla ilgili, var olup olmadığı tarafımızca dahi teyit edilemeyen etkin pişmanlık ifadesi internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarından alenen yayımlanmıştır. Bu yayınlar soruşturmanın gizliliğini ve selametini tehlikeye düşürmüştür."

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILSIN"

Suç duyurusunda, söz konusu yayınların Türk Ceza Kanunu'nun 285/1 ve 285/2. maddelerinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ile 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğu iddia edilerek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte yayın yapan medya kuruluşları ile yayınlardan sorumlu kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması talep edildi.

TÜM YASAL YOLLAR KULLANILACAK

Ömer Günel'in avukatları, devam eden adli sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "gizlilik kararlarını ihlal ettiği iddia edilen, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve belgeleri kamuoyuna servis eden, soruşturmanın selametini tehlikeye düşürdüğü değerlendirilen" yayınlara karşı hukukun öngördüğü tüm yasal yolların kullanılacağını ifade etti.

Avukatları, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği değerlendirilen tüm yayın ve paylaşımlar hakkında yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtirken, hukuka aykırı olduğu iddia edilen hiçbir girişimin karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı.